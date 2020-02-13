Владимир Путин предложил провести всенародное голосование в рабочий день, сделав его выходным, при этом не за счет других праздничных дней. Об этом президент сообщил на встрече с рабочей группой. Конкретный день пока не назван. Путин подчеркнул, что подготовка голосования ляжет на Центризбирком. Распоряжение он подпишет в ближайшее время.

Президент должен будет одобрить поправки в Конституцию только после того, как они будут приняты на общероссийском голосовании. С таким предложением выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Владимир Путин назвал схему довольно сложной, но подчеркнул, что согласится со всем, что предложат специалисты.