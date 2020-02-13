В Амстердаме взорвалась посылка, в которой предположительно находилась взрывчатка

В Твиттере местной полиции отмечается, что один человек подвергся воздействию дыма. На месте работают медики. Подробностей пока нет. Накануне в Нидерландах взорвали две посылки со взрывчаткой. Одна в отделении почты в Амстердаме, другая – в офисе японской компании Rikoh. Такие посылки различные компании в Нидерландах получают уже в течение нескольких месяцев.