Известный российский биатлонист Евгений Устюгов подал в суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов, который повторно открыл против него допинговое дело. Как сообщил ТАСС президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, впервые в истории этого вида спорта иск подан в государственный суд, а не в спортивный арбитражный. Обвинения в допинге были предъявлены Устюгову летом 2018-ого года. Спортсмен уже несколько лет не выступает.
2020-02-13T15:31:00+03:00
2020-02-13T15:31:45+03:00
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15:31, 13 февраля 2020
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