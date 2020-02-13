Известный российский биатлонист Евгений Устюгов подал в суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов, который повторно открыл против него допинговое дело. Как сообщил ТАСС президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, впервые в истории этого вида спорта иск подан в государственный суд, а не в спортивный арбитражный. Обвинения в допинге были предъявлены Устюгову летом 2018-ого года. Спортсмен уже несколько лет не выступает.