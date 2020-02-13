Крашенинников: Около 50 законодательных актов придется изменить в России при принятии поправок в Конституцию

Об этом глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников заявил на встрече рабочей группы с президентом. Владимир Путин, в свою очередь, отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой в поправках». По словам Путина, все предложения граждан и общественных организаций, которые не войдут в поправки, будут проанализированы в парламенте и правительстве.
2020-02-13T15:30:00+03:00
2020-02-13T15:30:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 13 февраля 2020
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