В Свердловской области в результате взрыва на предприятии «Русский хром» пострадали три человека

Предварительной причиной взрыва на предприятии «Русский хром» сначала назвали замыкание проводки. В пресс-службе предприятия уточнили, что ЧП случилось, когда электрооборудование переводили с основного на резервное питание. Замкнуло трансформатор. Прокуратура СО сообщила, что сильнее всего пострадал 58-летний электрик, у него ожоги 90% тела. Обширные ожоги получили также 2 женщины из бригады электриков. Одну из пострадавших через несколько часов вертолетом доставили из Первоуральска в Екатеринбург, в ожоговый центр. В обстоятельствах и причинах взрыва на подстанции разбираются специалисты. Проверки проводят прокуратура и представители СКР. На «Русском хроме» практически сразу после ЧП сообщили, что работа предприятия из-за взрыва не нарушена.

Предприятие находится в 50 километрах от Екатеринбурга.