Владимир Путин сегодня обсуждает предложения по поправкам в Конституцию с рабочей группой. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В состав рабочей группы, напомним, вошли более 70 человек. Это политики, законодатели, ученые и общественные деятели.