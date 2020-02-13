Силуанов: Правительство заинтересовано в покупке контрольного пакета акций Сбербанка в максимально короткие сроки

Правительство России заинтересовано в покупке контрольного пакета акций Сбербанка в максимально короткие сроки, — признал глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, первую часть – более 1 триллиона рублей – планируется выкупить уже весной, а остальную часть – по мере накопления Фонда национального благосостояния. Кабмин покупает акции Сбербанка у ЦБ за 2 с половиной триллиона рублей.
2020-02-13T15:03:00+03:00
2020-02-13T15:05:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 13 февраля 2020
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