В Китае резко выросло число новых случаев заболевания коронавирусом

Власти объясняют это применением нового способа диагностики.

Только за последние сутки количество новых заболевших выросло почти на пятнадцать тысяч человек, при том, что их общее число составляет около шестидесяти тысяч. До этого таких больших скачков не наблюдалось.

Дело в том, что в Китае начали применять новые способы выявления людей с коронавирусом. Теперь, врачи могут занести их в список больных сразу после того, как соответствующие признаки показала компьютерная томография, а раньше приходилось ожидать результатов и нескольких других анализов. По словам представителей властей, так поступили, чтобы можно было начать лечение на более ранней стадии.

При этом, в Госкомитете Китая по здравоохранению положительно оценивают методы борьбы с коронавирусом, которые сейчас используют в стране, — сообщает агентство ТАСС. Представитель инстанции Го Яньхун сказал, что с прошлой пятницы каждый день выздоравливает примерно по пятьсот человек, и этот показатель растет, а следовательно, врачи работают эффективно.

О новой болезни стало известно в минувшем декабре. За это время от неё погибли более тысячи человек, а почти шесть тысяч выздоровели.