Киев планирует провести перепись населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника. В правительстве говорят, что это очень сложный проект, помочь с которым обещали представители ООН. Такую перепись проводили в Афганистане. Тогда с помощью снимков со спутника пытались понять хотя бы приблизительное количество людей, проживающей на его территории.