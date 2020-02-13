Киев планирует провести перепись населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника. В правительстве говорят, что это очень сложный проект, помочь с которым обещали представители ООН. Такую перепись проводили в Афганистане. Тогда с помощью снимков со спутника пытались понять хотя бы приблизительное количество людей, проживающей на его территории.
2020-02-13T14:32:00+03:00
2020-02-13T14:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 13 февраля 2020
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