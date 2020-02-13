Вопрос о процедуре голосования по поправкам в Конституцию может решиться сегодня на встрече Путина с рабочей группой

Вопрос о процедуре голосования по поправкам в Конституцию может решиться сегодня на встрече Владимира Путина с рабочей группой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает преждевременным говорить об агитацией перед голосованием.