Вопрос о процедуре голосования по поправкам в Конституцию может решиться сегодня на встрече Путина с рабочей группой

Вопрос о процедуре голосования по поправкам в Конституцию может решиться сегодня на встрече Владимира Путина с рабочей группой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает преждевременным говорить об агитацией перед голосованием.
2020-02-13T14:31:00+03:00
2020-02-13T14:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 13 февраля 2020
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