В России может быть проведена «гаражная» амнистия. В правительство поступил соответствующий проект закона. Его разработали в Минэкономразвития и Росреестре.

В настоящее время из-за отсутствия документов граждане часто не могут оформить такие объекты. При этом постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитываются, — отмечает агентство РИА Новости.