Правительство России после получения контроля над Сбербанком продолжит поддерживать начинания Германа Грефа. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он не исключил завершения сделки по покупке акций банка уже в этом году. Силуанов уверен, что эффективность работы Сбербанка после выхода ЦБ из его капитала только повысится. Кабинет министров выкупает 50% и одну акцию Сбербанка у ЦБ за 2,5 триллиона рублей.