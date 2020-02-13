Правительство России после получения контроля над Сбербанком продолжит поддерживать начинания Германа Грефа. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он не исключил завершения сделки по покупке акций банка уже в этом году. Силуанов уверен, что эффективность работы Сбербанка после выхода ЦБ из его капитала только повысится. Кабинет министров выкупает 50% и одну акцию Сбербанка у ЦБ за 2,5 триллиона рублей.
2020-02-13T14:30:00+03:00
2020-02-13T14:32:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 13 февраля 2020
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