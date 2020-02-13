Следователи задержали жителя Хабаровского края, который оставил двух сыновей в аэропорту «Шереметьево». Его обвиняют в оставлении в опасности, истязании и краже. Сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия, — сообщают в СК.
2020-02-13T14:30:00+03:00
2020-02-13T14:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 13 февраля 2020
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