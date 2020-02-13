Член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев опроверг предложение Дмитрию Солопову стать главредом газеты

Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев заявил, что сооснователь радиоcтанции Business FM и бывший главный редактор «Коммерсант FM» Дмитрий Солопов не получал предложения стать главным редактором газеты «Ведомости». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Никто из членов директоров не обсуждал с Дмитрием Солоповым или с кем-нибудь еще работу в качестве главного редактора газеты «Ведомости». Эту должность занимает Илья (Булавинов-ЭМ). Его контракт еще действует до апреля. Обычно мы позже обсуждаем продление этого контракта, поэтому говорить о его замене на кого-то конкретного очень рано», — заявил он.

Кудрявцев допустил, что Дмитрий Солопов или корреспондент ТАСС , который передал данное сообщение, могли стать жертвой пранка.

Ранее появилось сообщение, что главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов подкидает редакцию, а кандидатом на этот пост стал журналист Дмитрий Солопов.