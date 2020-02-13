Власти США начали расследование иностранного финансирования крупных национальных учебных центров со стороны потенциально враждебных Америке государств и компаний, сообщает газета Уолл-стрит джорнал.

Министерство образования обнаружило недавно факт сокрытия отчетности, касающейся финансирования из-за рубежа таких двух известных во всем мире университетов как Гарвард и Йель. Согласно документам министерства, общая сумма скрытых от властей финансовых вливаний в различные университетские учебные и исследовательские программы превысила 6.5 миллиардов долларов, пишет газета. Власти потребовали от руководства ВУЗов предоставить информацию о поступавших на их счета денежных потоках со стороны Китая, а также Катара, России, Саудовской Аравии и Ирана. Из российских компаний под подозрение попали фонд Сколково и Лаборатория Касперского. В документе, с которым познакомилась редакция Уолл-стрит джорнал, утверждается, что некоторые высшие учебные заведения превратились, цитата, «в многомиллиардные межнациональные компании, использующие непрозрачные фонды… и прочие изощренные легальные структуры, чтобы генерировать прибыль». В частности, отмечается, что Йельский университет в период с 2014 по 17 гг вообще не подавал никакой отчетности об иностранном финансировании, умолчав таким образом о полученных им, по крайней мере, 375 миллионах долларов.

Уолл-стрит джорнал сообщает, что в администрации США существуют опасения, что Китай и ряд других стран используют дотации на развитие науки и совместные исследования ради того, чтобы получить доступ к американским научным знаниям и использовать их для сокращения своего экономического и военного отставания от Америки.