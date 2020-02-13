СК задержал мужчину, бросившего двоих своих детей в аэропорту Шереметьево

Следователи задержали мужчину, бросившего двоих сыновей в столичном аэропорту Шереметьево в январе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержан мужчина 1978 года рождения, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»), пунктов «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в СК.