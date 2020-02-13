Медиаменеджер Дмитрий Солопов утверждает, что получил предложение стать главным редактором газеты «Ведомости»

В совете директоров издания это не подтверждают.

Основатель коммуникационного агентства «Прогресс» Дмитрий Солопов сообщил агентству «Интерфакс», что сейчас рассматривает предложение занять пост главреда «Ведомостей». Действующий главный редактор издания Илья Булавинов назвал фантазиями сообщения ряда телеграмм-каналов о том, что вскоре покинет свой пост, а его место займет Солопов. Он подчеркнул, что будет работать до конца апреля, а дальнейшие планы пока не определены. Член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев написал в своем Фейсбуке, что Дмитрий Солопов, вероятно, стал жертвой пранка. По словам Кудрявцева, Солопов «был бы прекрасным редактором какого-либо СМИ, просто это СМИ не «Ведомости». Другой член совета директоров Татьяна Лысова отметила, что выбор нового главного редактора – это прерогатива совета директоров, однако его собрание в ближайшее время не планируется, и никаких уведомлений о созыве не было.

Первоначально информация о переменах в руководстве «Ведомостей» появилась в Telegram-канале «Беспощадный пиарщик».