До 218-ти человек возросло количество заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, — сообщает Министерство здравоохранения Японии. По данным российского посольства, россиян среди заболевших нет.

Японские власти разрешили некоторым пассажирам покинуть судно. Прежде всего, это люди старше 80-ти лет и те, у кого хронические проблемы со здоровьем. На борту судна 2666 туристов, в том числе 24 россиянина, и более одной тысячи членов экипажа.