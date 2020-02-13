Петербургский суд не стал рассматривать иск с требованием вернуть в больницу девушку, у которой подозревали коронавирус. Ранее она сбежала из Боткинской, а сегодня к ней пришли представители роспотребнадзора и полицейские.

Причиной отказа в рассмотрении иска в пресс-службе судов назвали простую юридическую ошибку: его подали не по месту регистрации ответчика. Сегодня утром появилось сообщение, что Куйбышевский райсуд зарегистрировал обращение главного санитарного врача Петербурга и главы местного роспотребнадзора Натальи Башкетовой. Она хотела через суд принудительно вернуть девушку в инфекционный бокс больницы. Напомню, что Алла Ильина в начале недели рассказала в соцсетях, что сбежала из Боткинской и её никто не ищет. Попала она в ко врачам после того как вернулась из Китая, а спустя несколько дней почувствовала себя плохо. У девушки было подозрение на коронавирус. Сегодня днём к её квартире приехали представители роспотребнадзора и полицейские, которые объяснили, что хотят только осмотреть и выдать предписание. Открывать им дверь без адвоката Ильина наотрез отказалась. До этого в интервью порталу Фонтанка Ру она сообщила, что считает себя здоровой и боится, что если её вернут в больницу, то ей могут специально занести какой-нибудь вирус.

Напомним, что в Петербурге до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. На данный момент под наблюдением врачей находится около полусотни человек.

В Китае зафиксирован рекордный рост смертей от нового коронавируса. За сутки количество умерших увеличилось на 242 человека. Власти утверждают, что перешли на новую методику диагностирования и пересмотрели ранее поставленные диагнозы. По этой причине значительно увеличилось и количество заболевших – за сутки в провинции Хубэй почти 15 тысяч новых случаев заражения