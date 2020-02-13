Нидерланды ответили отказом на предложение Москвы судить в РФ подозреваемых в причастности к гибели «Боинга»

Нидерланды ответили отказом на предложение Москвы судить в России подозреваемых в причастности к гибели малайзийского «Боинга». Он был сбит над Донбассом в 2014-м году. Погибли 289 человек.

Трое россиян, о которых шла речь в письме министра юстиции Нидерландов – это экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, бывший глава разведки сепаратистов Сергей Дубинский и его заместитель Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым в крушении малазийского Боинга является гражданин Украины Леонид Харченко. Их имена официально были названы в ходе пресс-конференции Международной следственной группы в июне прошлого года. А в начале февраля прокуратура Нидерландов официально предъявила им обвинения.

По версии следователей, малазийский Боинг был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», который принадлежал базирующейся под Курском 53-й бригаде ПВО. Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко лично не нажимали на кнопку установки, говорил в июне прошлого года глава Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке. Однако же, по его словам, следователи считают, что в результате действий и тесного сотрудничества одних из лидеров сепаратистов в Донбасс и был завезен «Бук». Вестербеке отметил, что если человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, то, по законодательству Нидерландов, он также считается виновным.

Москва все обвинения в причастности к крушению малазийского Боинга отрицает. В результате трагедии в небе над Донбассом погибли почти 300 человек.

Москва категорически отрицает свою причастность. Россия никогда не уклонялась от ответственности, но в ситуации с крушением малайзийского «Боинга» нет никаких доказательств, — заявил президент Путин.

Отказ Нидерландов принять предложение Москвы судить подозреваемых в России никоим образом не повлияет на судебный процесс в Гааге, — считает эксперт по международному праву Глеб Богуш.

По информации Богуша, как минимум один из подозреваемых будет представлен в зале суда адвокатом. Первое заседание пройдет в Гааге 9-го марта.