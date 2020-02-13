Отказ Нидерландов в передаче дел россиян, обвиняемых по делу о крушении МН17, не повлияет на процесс – эксперт

Нидерланды отказали российским властям в передаче дел трех россиян, которых Гаага считает причастными к крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014-м году. Это никаким образом не повлияет на судебный процесс. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по международному праву Глеб Богуш.

«Что в данной ситуации требуется, чтобы фактически сам процесс был переведен из одного государства в другое. Но государства на самом деле очень редко на это идут. И здесь нужны более подробные детали, какая именно информация содержится в нидерландском ответе, поскольку сам запрос поступил еще в октябре 2019 г. Но тут надо понимать, что Россия ранее и сейчас имеет все возможности проводить собственный процесс. Никто не мешает это делать.

Для этого есть все основания, поскольку эти подозреваемые являются гражданами РФ, в соответствии с уголовным кодексом России граждане РФ, совершившие преступление за пределами территории России, могут при наличии оснований подлежать уголовной ответственности», — сказал он.

Что касается процесса в Нидерландах, отметил Богуш, то он должен начаться менее чем через месяц, и будет проходить в соответствии с Нидерландским законодательством. «Скорее всего, он будет проходить в заочном режиме, то есть обвиняемых в зале суда не будет», — сказал он.

По информации Богуша, как минимум один из подозреваемых будет представлен в зале суда адвокатом. Первое заседание пройдет в Нидерландах 9 марта.

Пассажирский «Боинг-777» компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств.