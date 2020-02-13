ВЦИОМ: Каждый второй россиянин слушает радио, а каждый пятый предпочитает подкасты

Каждый второй россиянин слушает радио, а каждый пятый предпочитает подкасты. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМ. Радиослушатели чаще предпочитают музыку – 72%, новости интересуют 45% респондентов. Радио россияне чаще всего слушают в автомобилях или дома.
2020-02-13T13:32:00+03:00
2020-02-13T13:34:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:32, 13 февраля 2020
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