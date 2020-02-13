ВЦИОМ: Каждый второй россиянин слушает радио, а каждый пятый предпочитает подкасты

Каждый второй россиянин слушает радио, а каждый пятый предпочитает подкасты. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМ. Радиослушатели чаще предпочитают музыку – 72%, новости интересуют 45% респондентов. Радио россияне чаще всего слушают в автомобилях или дома.