Демьян Кудрявцев утверждает, что медиаменджеру Дмитрию Солопову никто не предлагал возглавить «Ведомости»

Член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев утверждает, что медиаменджеру Дмитрию Солопову никто не предлагал возглавить издание. Он написал в своем Фейсбуке, что скорее всего, его разыграли пранкеры.

Ранее Солопов в интервью ТАСС и Интерфаксу сказал, что действительно получил предложение занять пост главного редактора «Ведомостей». Нынешний главред Илья Булавинов, в свою очередь, отметил, что не комментирует сообщения Телеграм-каналов на эту тему, а член совета директоров «Ведомостей» Татьяна Лысова уточнила, что выбор главного редактора – это прерогатива совета директоров, однако никаких собраний в ближайшее время не планируется.