В Санкт-Петербурге суд вернул иск главы местного Роспотребнадзора к сбежавшей из больницы пациентке

Там отметили, что заявление нужно подавать по месту регистрации ответчика. 32-летняя Алла Ильина через неделю после возвращения из Китая была помещена в больницу на двухнедельное обследование. Коронавируса у нее не нашли. Жительница Санкт-Петербурга самовольно покинула клинику. Глава городского Роспотребнадзора Наталья Башкетова считает, что это административное правонарушение, и пациентку нужно вернуть в больницу.