В Санкт-Петербурге суд вернул иск главы местного Роспотребнадзора к сбежавшей из больницы пациентке

Там отметили, что заявление нужно подавать по месту регистрации ответчика. 32-летняя Алла Ильина через неделю после возвращения из Китая была помещена в больницу на двухнедельное обследование. Коронавируса у нее не нашли. Жительница Санкт-Петербурга самовольно покинула клинику. Глава городского Роспотребнадзора Наталья Башкетова считает, что это административное правонарушение, и пациентку нужно вернуть в больницу.
2020-02-13T13:30:00+03:00
2020-02-13T13:31:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 13 февраля 2020
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