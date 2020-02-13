В Санкт-Петербурге суд в связи с неподсудностью вернул истцу заявление о принудительной госпитализации Аллы Ильиной, которая сбежала из карантина, — сообщил в Телеграме глава международной группы «Агора» Павел Чиков. В суд обратился главный санитарный врач города. Она требует принудительно направить Ильину под медицпинское наблюдение. Главврач Боткинской больницы назвал побег Ильиной хулиганством.

Сегодня утром к Ильиной пришли сотрудники Роспотребнадзора и полиции. По словам адвоката «Агоры» Виталия Черкасова, Ильина отказалась открывать им дверь, заявив, что будет говорить только в присутствии адвоката.