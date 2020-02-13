Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщил, что просит политического убежища в Великобритании. По словам Айсултана Назарбаева, это связано с давлением со стороны его семьи.

Назарбаев утверждает, что располагает информацией о масштабной коррупции в рядах членов правительств России и Казахстана. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, речь идет о миллиардах долларов, которые, по словам внука первого президента Казахстана, были украдены у народа страны. Как пишет Айсултан Назарбаев, он оказался в центре, по его утверждениям, «ненасытности его семьи». В первую очередь, он обвиняет в этом свою мать – бывшего вице-премьера, а ныне председателя сената парламента Казахстана Даригу Назарбаеву. Ее сын рассказал, что на протяжении несколько лет она оказывала давление, в том числе, на фоне ситуации с газовым контрактом между Москвой и Нур-Султаном. В частности, утверждает Айсултан Назарбаев, его мать и ее окружение насильно посадили его в одну из незаконных тюрем под Орлом, а после неоднократно преследовали, в том числе, в Великобритании. Также молодой человек написал, что разочаровался в своем дедушке Нурсултане Назарбаеве. Все подробности, по его словам, будут приведены в его интервью британской газете Times. Он лишь в заключении выразил непонимание, почему США вводят санкции против России и игнорируют правительство Казахстана.

29-летний Айсултан Назарбаев является сыном опального бизнесмена Рахата Алиева, который, по официальным данным, покончил с собой в австрийской тюрьме.