Вопрос о процедуре голосования по поправкам в Конституцию будет обсуждаться на встрече президента с рабочей группой, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков считает преждевременным говорить о возможности проведения агитации. По дате голосования решения пока нет. Предлагалось 12-е, 22-е и 27-е апреля.

Масштабной кампании против поправок не будет. Большинство россиян не собирается отстаивать Конституцию, — считает политолог Константин Гаазе.

Тем временем, на «Марша Немцова», который планируется провести 29-го февраля, как ожидается, будут выдвинуты политические требования к власти в связи с конституционной реформой.