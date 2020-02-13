Доктор наук из Новочеркасска Алексей Темирёв получил 7, 5 лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене

Доктор наук из Новочеркасска Алексей Темирёв получил семь с половиной лет колонии строгого режима по обвинению в государственной измене.

Дело слушалось в особом режиме и деталей о нем не сообщается. Известно только, что Темирев свою вину не признал. Однако пресса уже писала о том, что Он работал в частном конструкторском бюро с аспирантом из Вьетнама, и по этому каналу информация уходила за рубеж. Коммерсант сообщает, что речь шла об аккумуляторах для подводных лодок. Адвокат ученого Анна Полозова заявила РБК, что эту информацию можно найти в открытом доступе, в книгах, которые есть в любой библиотеке. Долгое время об аресте ученого никто не знал. В Лефортово данные о нем не афишировали, несмотря на то, что Темирев больной человек. У него стоит кардиостимулятор и кроме того, он страдает от язвы.

Алексей Темирёв не стал подавать апелляцию и приговор вступил в силу.