Сторона защиты россиян, обвиняемых по делу о гибели малайзийского «Боинга», будет участвовать в заседании суда в Гааге

Сторона защиты россиян, которые обвиняются по делу о крушении малайзийского «Боинга» будет участвовать в заседании суда в Гааге 9-го марта, — сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина. Ранее стало известно, что Москва предлагала судить обвиняемых в России, однако Нидерланды отвергли это предложение.

Среди обвиняемых трое россиян – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Гиркин заявил Интерфаксу, что был бы вынужден прийти в российский суд, однако не ответил на вопрос о возможности сотрудничества с правосудием.