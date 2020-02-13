Песков: В Кремле не видели фотографий застолья с участием осужденного Дадаева

В Кремле не видели фотографий, опубликованных в интернете, где осужденный за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев участвует в застолье в колонии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос корреспондент, видели ли в Кремле эти фотографии, и как отреагировал президент РФ, Дмитрий Песков ответил: «К сожалению, не видели». Недоумевая, где публикуются подобные снимки, он попросил журналистов присылать ему ссылки на подобные публикации. «Вы все время что-то находите в интернете, что я первый раз слышу и первый раз видел», — ответил Д.Песков.