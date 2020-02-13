Организаторы «Марша Немцова» подали в мэрию официальное уведомление о проведении акции 29-го февраля, — сообщил в своем Твиттере политик Илья Яшин. Заявленное количество участников 30 тысяч человек. предполагаемый маршрут шествия – от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Ранее группа политиков, журналистов и правозащитников направила письмо мэру Собянину, в котором говорится о том, что акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер. В частности, будут выдвигаться требования к властям относительно конституционной реформы.