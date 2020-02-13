Игорь Гиркин заявил Интерфаксу, что в случае передачи дела России был бы вынужден явиться в российский суд

Игорь Гиркин, один из подозреваемых в причастности к гибели малайзийского «Боинга», заявил Интерфаксу, что в случае передачи дела России был бы вынужден явиться в российский суд. При этом он не ответил на вопрос о возможности сотрудничества с российским правосудием. Ранее стало известно, что Москва предлагала судить подозреваемых в России, однако Нидерланды ответили на это предложение отказом.
2020-02-13T12:30:00+03:00
2020-02-13T12:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 13 февраля 2020
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