Игорь Гиркин заявил Интерфаксу, что в случае передачи дела России был бы вынужден явиться в российский суд

Игорь Гиркин, один из подозреваемых в причастности к гибели малайзийского «Боинга», заявил Интерфаксу, что в случае передачи дела России был бы вынужден явиться в российский суд. При этом он не ответил на вопрос о возможности сотрудничества с российским правосудием. Ранее стало известно, что Москва предлагала судить подозреваемых в России, однако Нидерланды ответили на это предложение отказом.