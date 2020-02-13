Основатель коммуникационного агентства «Прогресс» Дмитрий Солопов утверждает, что получил предложение занять пост главного редактора газеты «Ведомости» и рассматривает это предложение. Об этом он сказал в интервью ТАСС. Об уходе главного редактора «Ведомостей» Ильи Булавинова сообщили несколько Телеграм-каналов. Сам Булавинов заявил, что фантазии Телеграм-каналов не комментирует.