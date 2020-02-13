Продавцы электроники просят снизить обязательные отчисления в пользу авторов музыки

В последние годы эти сборы растут.

Так называемый налог на болванки необходимо сократить вдвое – сказал газете «Ведомости» представитель ассоциации торговых компаний и производителей электроники (РАТЭК) Антон Гуськов. Сейчас распространители и импортёры телефонов, компьютеров, плееров и любых других гаджетов, на которые можно записывать музыку, обязаны отдавать властям один процент от стоимости техники. Собеседник издания отметил, что для них это критически много, поскольку рентабельность такого бизнеса иногда составляет два-три процента.

Представитель РАТЭК добавил, что некоторые сейчас даже вынуждены выплачивать этот налог дважды. Это происходит, если сначала они ввезли партию телефонов в Россию, а затем решили продать их в других странах Евразийского экономического союза, где также работает этот закон.

Сбором налога на болванки занимается возглавляемый режиссёром Никитой Михалковым Российский союз правообладателей. Только в 2018-ом году организация получила таким образом более четырех миллиардов рублей.