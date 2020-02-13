Главный санитарный врач Петербурга через суд требует госпитализировать Аллу Ильину, которая сбежала из стационара

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова через суд требует госпитализировать Аллу Ильину, которая сбежала из стационара Боткинской больницы. Исковое заявление зарегистрировал Куйбышевский районный суд, — сообщает Интерфакс.

Петербурженка Алла Ильина уверена, что ей ненужно возвращаться в инфекционную больницу, так как с момента её приезда из Китая уже прошло 2 недели. В данный момент она проводит консультации с юристами. Об этом она сообщила порталу Фонтанка Ру. Сегодня утром стало известно, что Куйбышевский райсуд Петербурга зарегистрировал иск главврача города Натальи Башкетовой. Она требует принудительно госпитализировать девушку, которая ранее сбежала из больницы. Сама Ильина оказалась в Боткинской в первых числах февраля. Её госпитализировали после обращения ко врачам из-за боли в горле. Спустя неделю она сбежала, а ещё через несколько дней рассказала в соцсетях, что её не ищут и не интересуется её судьбой.

Напомним, что в России официально подтверждены данные о двух заболевших коронавирусом. Оба они выписаны из больниц.