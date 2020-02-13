Ученого из Новочеркасска Алексея Темирева приговорили к 7,5 годам колонии

Ростовский суд признал его виновным в государственной измене, — сообщает ТАСС. В качестве дополнительного наказания Темирева назначен 1 год ограничения свободы, после того, как он выйдет из колонии. Дело рассматривалось в особом порядке. Осужденный не стал обжаловать приговор.

Алексея Темирева арестовали в июле 2018-го года. По данным СМИ, он обвиняется в передаче секретной информации Вьетнаму. Ученый работал в конструкторском бюро «Ирис» вместе вьетнамским аспирантом. Защита утверждает, что все эти данные есть в открытом доступе в каждой библиотеке. Ученый своей вины не признаёт. По словам адвокатов, Темирев сам пришел в ФСБ для консультаций.

Ученый – автор десятка запатентованных изобретений и множества научных публикаций.