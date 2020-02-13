Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Москве не превышен. Однако в некоторых классах до четверти учеников отсутствуют по болезни. В этом случае каждая школа самостоятельно принимает решение о карантине класса или параллели, — сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она уточнила, что в основном это касается учеников 1-8 классов.
2020-02-13T11:33:00+03:00
2020-02-13T11:39:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 13 февраля 2020
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