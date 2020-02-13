Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Москве не превышен. Однако в некоторых классах до четверти учеников отсутствуют по болезни. В этом случае каждая школа самостоятельно принимает решение о карантине класса или параллели, — сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она уточнила, что в основном это касается учеников 1-8 классов.