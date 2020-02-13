Правительство будет работать над тем, чтобы сделать ипотеку более доступной для простых граждан. Об этом сказал премьер Михаил Мишустин.
Мишустин напомнил, что появилась льготная ипотека — до 6% на покупку квартир на первичном рынке для семьи, у которой рождаются второй и последующий ребенок.
Необходимо также упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент, — добавил Михаил Мишустин.
Правительство будет работать над тем, чтобы сделать ипотеку более доступной для простых граждан
Правительство будет работать над тем, чтобы сделать ипотеку более доступной для простых граждан. Об этом сказал премьер Михаил Мишустин.