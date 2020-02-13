В Москве трое обвиняемых в различных преступлениях напали на полицейского в камере изолятора временного содержания

Трое обвиняемых в различных преступлениях напали на полицейского в камере изолятора временного содержания на юго-западе Москвы, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, заключенные подожгли дверь, сломали смеситель и затопили камеру. Сообщается, что пострадал как минимум один полицейский – его ударили осколком металлической трубы. Правонарушителей удалось развести по разным одиночным камерам. Началась доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
2020-02-13T11:31:00+03:00
2020-02-13T11:38:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 13 февраля 2020
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