В Москве трое обвиняемых в различных преступлениях напали на полицейского в камере изолятора временного содержания

Трое обвиняемых в различных преступлениях напали на полицейского в камере изолятора временного содержания на юго-западе Москвы, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, заключенные подожгли дверь, сломали смеситель и затопили камеру. Сообщается, что пострадал как минимум один полицейский – его ударили осколком металлической трубы. Правонарушителей удалось развести по разным одиночным камерам. Началась доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.