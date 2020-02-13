Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании. Об этом сам Айсултан Назарбаев написал в своем Фейсбуке. Он утверждает, что располагает сведениями о коррупционных сделках между правительствами России и Казахстанаю. Назарбаев добавил, что рассказал подробности в интервью британскому изданию «Таймс».

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги. Он закончил Королевскую военную академию в Великобритании и был зачислен в штат главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана, — сообщает «Радио Свобода».