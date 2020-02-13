Нидерланды отказали Москве в предложении судить в РФ подозреваемых в причастности к гибели малайзийского «Боинга»

Нидерланды ответили отказом на предложение Москвы судить в России подозреваемых в причастности к гибели малайзийского «Боинга». Он был сбит над Донбассом в 2014-м году. Глава Минюста Нидерландов Ферд Грапперхаус уточнил, что соответствующий запрос Россия направила еще в октябре. Однако в Гааге такой вариант даже не рассматривают, — сообщает Reuters.

В начале февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении «Боинга». Среди них три россиянина и один гражданин Украины. Первое слушание по делу состоится 9-го марта.