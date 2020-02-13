Видео перестрелки на Лубянке, сделанное одним из сотрудников ФСБ, станет предметом внутреннего расследования

Видео перестрелки на Лубянке, самовольно сделанное одним из сотрудников ФСБ, станет предметом внутреннего расследования, — утверждают источники «Коммерсанта».

Начальник Управления «П» службы экономической безопасности ФСБ Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку собственного подразделения, которое занимается борьбой с коррупцией в промышленной сфере. Из окна кабинета одного из отделов подразделения и велась съемка, которая попала в сеть. Коммерсант сообщает, что по некоторым данным восемь сотрудников отмечали День военной контрразведки и кто-то из них и снял происходящее на камеру своего смартфона, хотя пользоваться мобильной связью и фототехникой в здании запрещается. Все сотрудники написали по этому поводу объяснительные, но выяснить, кто автор записи не удалось. Нагуманов посчитал, что полученных взыскания недостаточно и теперь его подчиненных ожидает более детальная проверка, выходящая за рамки инцидента, а также возможные оргвыводы.

В результате перестрелки был убит нападавший, житель Подмосковья Евгений Манюров. Погибли и двое сотрудников ФСБ, еще двое получили ранения.