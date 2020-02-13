Калининградский суд закрыл местную газету «Новые колеса»

Решение принято по иску Роскомнадзора.

Регистрация аннулирована по формальному основанию из-за того, что газета не выходила более года, написал в фейсбуке главный редактор Игорь Рудников. Он отметил, что чиновники не учли тот факт, что издание газеты «Новые колеса» уже возобновилось и отпечатан третий номер. Игорь Рудников отметил, что были объективные причины не выпускать газету: главный редактор находился в тюрьме, редакционные деньги были изъяты при обыске и арестованы, а компьютеры и другую оргтехнику забрали судебные приставы.

Калининградский областной суд уже не в первый раз прекращает работу газеты «Новые колеса». Ранее это произошло из-за предупреждений Роскомнадзора, которые вынесли за публикации от 2017 года. Главный редактор издания был арестован по обвинению в вымогательстве и провел 2 года в СИЗО. Позже дело было переквалифицировано на самоуправство.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Игоря Рудникова политзаключенным.