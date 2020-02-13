Главный санитарный врач Петербурга через суд требует госпитализировать Аллу Ильину, которая сбежала из стационара

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова через суд требует госпитализировать Аллу Ильину, которая сбежала из стационара Боткинской больницы. Исковое заявление зарегистрировал Куйбышевский районный суд, — сообщает Интерфакс. Ранее главный врач инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев сообщил, что передал в полицию данные пациентки. По словам Яковлева, женщина прилетела из Китая и почувствовала себя плохо.

Как сообщали СМИ, Ильину поместили в Боткинскую больницу через неделю после возвращения из Китая. Анализы не выявили коронавируса. Ильина сломала электронный замок двери инфекционного бокса и покинула клинику. В Роспотребнадзоре уточнили, что побег из стационара – это административное правонарушение. Женщина будет оштрафована.