Нидерланды отказали Москве, которая хотела судить в РФ подозреваемых в причастности к гибели малайзийского «Боинга»

Нидерланды отказали Москве, которая хотела судить в России троих подозреваемых в причастности к гибели малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014-м году. Министерство юстиции отклонило соответствующий запрос России, о чем уведомило парламент Нидерландов, — сообщает Reuters. 9-го марта в Нидерландах пройдет первое судебное слушание.

Ранее Национальная прокуратура Нидерландов вызвала на допрос четырех подозреваемых – Игоря Стрелкова, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко. По версии следствия, эти люди причастны к транспортировке из России ЗРК «Бук», с помощью которого был сбит пассажирский самолет. Погибли 298 человек. Россия отрицает причастность к гибели малайзийского «Боинга».