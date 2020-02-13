Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин проведет весеннюю часть Чемпионата России в футбольном клубе «Сочи», — рассказал РИА владелец клуба Борис Ротенберг. По его словам, Кокорину нужно играть и попадать в сборную России. Ранее 28-летний форвард отказался ехать в Сочи и провел сбор с «Зенитом-2», — напоминает «Спорт Экспресс».
2020-02-13T10:32:00+03:00
2020-02-13T10:38:18+03:00
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10:32, 13 февраля 2020
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