Власти КНР сменили партийных руководителей в провинции Хубэй и административном центре Ухане, которые стали эпицентром распространения коронавируса. По мнению агентства Bloomberg, кадровые перестановки демонстрируют недовольство Пекина с тем, как в провинции Хубэй справляются с эпидемией.

По последним данным, пневмонией, вызванной новым коронавирусом, уже заболели более 48-ми тысяч человек, свыше 1300 умерли.