Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Роскомнадзора и аннулировал регистрацию газеты «Новые колеса», — написал в Фейсбуке главный редактор издания Игорь Рудников. По его словам, газета закрыта на формальном основании из-за того, что не выходила больше года. Чиновников не смутило, что издание «Новых колес» возобновилось. Отпечатан уже третий номер, — добавил Рудников.

Главный редактор только летом прошлого года вышел на свободу после двух лет в СИЗО. По версии следствия, журналист требовал от главы Калининградского управления СК 50 тысяч долларов, угрожая опубликовать компромат на генерала. Прокуратура просила приговорить Рудникова к 10-ти годам колонии. После ареста Рудникова приставы изъяли всю оргтехнику в редакции, а местные торговые сети отказывались продавать газету, — напоминает «Медиазона».