Нидерланды отказали России в передаче дел россиян, которых Гаага считает причастными к крушению малайзийского Боинга

Нидерланды отказали российским властям в передаче дел трех россиян, которых Гаага считает причастными к крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014-м году. Москва хочет, чтобы эти люди предстали перед российским судом. Этот вариант не будет рассматриваться, — говорится в ответе министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса. Его цитирует Reuters.

9-го марта в Нидерландах состоится первое судебное слушание. Ранее голландская прокуратура вызвала на допрос четырех подозреваемых, в том числе Игоря Стрелкова, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Стрелков отвергает предъявленные ему обвинения и отказывается давать показания.