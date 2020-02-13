Температура в марте будет в пределах или чуть выше нормы, — прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его данным, такой экстремально теплой погоды, как в январе, не ожидается. Вильфанд напомнил, что климатическая норма для Москвы в марте – минус 2,5 градуса. Пока самой холодной ночью этой зимы остается ночь с 7-го на 8 февраля – на метеостанции ВДНХ было зафиксировано минус 15 градусов. Небольшое похолодание ожидается в Москве в ближайшие выходные.